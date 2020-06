Hitman 3 è ufficiale, in uscita nel 2021 su PC e console

Il pelatone più famoso del mondo dei videogiochi sta per tornare: IO Interactive ha annunciato Hitman 3, ultima incarnazione della celebre saga stealth con protagonista l’iconico Agente 47.

La narrazione di questo terzo capitolo successivo al reboot del 2016 riprenderà esattamente dove l’abbiamo lasciata alla fine del secondo pubblicato due anni fa, come possiamo notare dal trailer appena rilasciato.

In più, gli sviluppatori hanno diffuso un primo video di gameplay dal taglio cinematografico che ci illustra una delle location presenti nel gioco: Dubai. Qui l’Agente 47 deve penetrare in un grattacielo per portare a termine il suo contratto, mischiandosi tra i super ricchi che animano un ricevimento, oppure scalando l’enorme edificio dall’esterno.

Prima di chiudere segnaliamo che Hitman 3 è un progetto cross-gen e che debutterà a gennaio del 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X.