Square Enix svela con un trailer la sua nuova IP Project Athia

Nell’attesa serata di reveal di PlayStation 5 svoltasi ieri, uno dei momenti dove il cuore dei fan di tutto il mondo ha avuto un sussulto è stato senza dubbio l’aver visto comparire il logo di Square Enix, con un accompagnamento che suggeriva un titolo con un’ambientazione fantasy.

L’immaginazione è subito volata alta, sognando addirittura l’annuncio dell’agognato Final Fantasy XVI, salvo poi scoprire con un breve trailer che eravamo davanti a qualcosa di nuovo, un titolo ancora mai annunciato chiamato Project Athia.

Il gioco è un’avventura soprannaturale in sviluppo su PlayStation 5 e PC da parte di Luminous Productions, anche se le meccaniche platform ed action mostrate non lasciano ancora comprender sino in fondo la natura del gameplay della produzione.

Project Athia, di cui al momento non è stata diffusa una data d’uscita neppure orientativa, si è rivelata quindi un’esclusiva console PS5, potendo invece sbarcare liberamente anche sui nostri amati PC.