Il remake di XIII annunciato in arrivo a novembre con un trailer

Microids e PlayMagic hanno annunciato oggi la data d’uscita del remake del celebre FPS in cel-shading XIII, mostrandone un assaggio con un gameplay trailer.

In particolare, il video mostra due iconiche ambientazioni rimaneggiate per l’occasione quali la spiaggia di Brighton e la sede dell’FBI, testimoniando comunque una certa fedeltà allo stile artistico dell’originale.

In XIII torneremo quindi a vestire i panni di un uomo senza identità che combatte contro una cospirazione più grande di lui, alternando le azioni in singolo a quelle in multiplayer.

Il gioco uscirà il prossimo 10 novembre su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Mac.