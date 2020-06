Baldurs's Gate 3 in Accesso Anticipato ad agosto, ecco un nuovo trailer

Larian Studios ha approfittato dell’evento digitale organizzato dal Guerrilla Collective per annunciare che presto Baldur’s Gate 3 sarà disponibile in Accesso Anticipato su Steam e su Google Stadia.

Lo studio belga ha infatti reso noto che l’attesissimo gioco di ruolo ambientato nei Forgotten Realms di Dungeons & Dragons uscirà in Early Access sulle piattaforme appena citate nel corso del mese di agosto. A corredo dell’annuncio, infine, è stato pubblicato il nuovo trailer di gameplay che trovate qui in alto.

Larian promette di diffondere ulteriori informazioni su Baldur’s Gate 3 già nei prossimi giorni, il 18 giugno, quindi a questo punto non vediamo l’ora di saperne di più.