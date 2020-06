Twin Mirror non è più episodico, ecco un nuovo trailer

Annunciato circa due anni fa come un’avventura episodica, Twin Mirror verrà lanciato sul mercato nella sua interezza in un’unica soluzione.

A darne notizia ci ha pensato direttamente Dontnod Entertainment, che ha fatto sapere di aver abbandonato il modello episodico per offrire sin dall’inizio un’esperienza completa. Per l’occasione è stato poi diffuso un nuovo trailer che ci mostra ancora una volta il protagonista Sam Higgs, un giornalista investigativo di ritorno nella sua cittadina natale per partecipare al funerale di un vecchio amico.

Segnaliamo che Twin Mirror sarà disponibile nel corso dell’anno su PC (in esclusiva sull’Epic Games Store), PS4 e Xbox One.