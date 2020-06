Ammazza che Mazza diventa un browser game gratuito

Il giorno che stavamo tutti aspettando è arrivato: ora tutti noi possiamo finalmente giocare ad Ammazza che Mazza, il celebre videogioco di golf apparso nello show televisivo I Simpsons.

A dar vita alla trasposizione videoludica ci ha pensato Aaron Demeter, un fan che ha creato un browser game gratuito realizzato in Unity che riprende tutte le caratteristiche del pessimo videogioco visto in azione nella serie TV. Per giocare a Lee Carvallo’s Putting Challenge, questo il nome originale di Ammazza che Mazza, non bisogna far altro che seguire questo collegamento. Il gioco può anche essere scaricato così da poterci giocare in tutta tranquillità offline.

Siete quindi pronti a lanciare la palla nel parcheggio?

