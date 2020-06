Bloodlines 2 annunciati Collector's Edition e il ritorno di Damsel

Paradox Interactive e Koch Media hanno annunciato l’arrivo di una Collector’s Edition per il loro atteso Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, prenotabile direttamente dal Paradox Store.

Il contenuto di questa edizione limitata in sole 3000 copie è stato oggetto di un apposito trailer, che ha illustrato il vinile con i brani più iconici, la figurina da 28 cm di Elif, la mappa della città e l’immancabile Steelbook, a cui si aggiungerà la quinta versione del rule book di Vampire: The Masquerade in download solo digitale.

Interessante poi la possibilità di inserire o meno nel pacchetto il gioco principale, consentendo l’acquisto della collector’s edition di Vampire Bloodlines 2 anche come possibile upgrade di una copia liscia già comprata in precedenza.

Nei giorni scorsi, Paradox aveva inoltre svelato il ritorno di Damsel, brujah conosciuta nello scorso capitolo, che per l’occasione otterrà nuovamente la voce di Courtenay Taylor, doppiatrice originale del personaggio.