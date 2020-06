Disco Elysium sbarca ora sull'Epic Games Store

L’acclamato RPG di ZAUM, a lungo esclusiva Steam e da qualche settimana disponibile anche su Mac, sbarca ora sull’Epic Games Store, come annunciato durante l’evento del Guerrilla Collective.

Silenzio invece sul fronte dei porting di Disco Elysium per console, annunciati negli scorsi mesi ma dei quali al momento non si ha neppure una data orientativa.

Infatti, nonostante la versione per Nintendo Switch sia stata recentemente definita come imminente, latitano le informazioni riguardo alle versioni PlayStation 4 e Xbox One, attualmente in cantiere.

Di certo Disco Elysium ha riscosso, grazie sopratutto alla sua grande qualità di scrittura, un successo probabilmente insperato anche da parte dei suoi stessi sviluppatori, che ora stanno facendo quanto in loro potere per monetizzare quanto possibile dalla celebrità acquisita dal loro prodotto, mano a mano che collezionava premi della critica in tutto il mondo.