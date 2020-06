Smart Delivery, nuovi dettagli e lista di titoli con upgrade tecnico

Microsoft ha raccontato in un lungo e dettagliato post sul blog ufficiale di Xbox nuovi elementi riguardo il suo discusso e intrigante servizio di Smart Delivery, punta di diamante della strategia di transizione soft in atto presso la divisione gaming del colosso di Redmond, in forte contrapposizione con la campagna marketing di PlayStation 5, votata ad accentuare il gap tra le generazioni.

In particolare, dopo aver riassunto la feature come la possibilità di avere sempre a disposizione con un solo acquisto la migliore versione possibile di un titolo, sia che lo si giochi su Xbox One o Series X, l’articolo scende nel dettaglio dividendo 3 possibili scenari.

L’acquistare un titolo per la vecchia console, salvo poi ritrovarcelo gratis anche su quella next-gen; l’acquisto di un titolo next-gen potendolo giocare alternativamente su entrambe le console senza doppi esborsi; infine l’acquisto di titoli che riceveranno un boost prestazionale in seguito al loro rilascio su Series X, potendo ottenere questo upgrade gratuitamente una volta pubblicato dagli sviluppatori.

La scelta di far rientrare o meno il proprio titolo in quelli che supportino una delle tre possibili varianti dello Smart Delivery spetterà al singolo sviluppatori, mentre tutti i titoli degli Xbox Games Studios offriranno in automatico questa possibilità.

Interessante, infine, una breve lista di titoli rilasciati in Smart Delivery che riceveranno sicuramente l’upgrade tecnico post lancio (che si vanno quindi ad aggiungere ai centinaia di titoli già confermati per il solo acquisto condiviso).

Halo Infinite

Cyberpunk 2077

Assassin’s Creed Valhalla

Destiny 2

DiRT 5

Scarlet Nexus

Chorus

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Yakuza: Like a Dragon

The Ascent

Call of the Sea

Gears 5

Second Extinction

Metal: Hellslinger