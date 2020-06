Nintendo regala Jump Rope Challenge su Switch

Nintendo ha pubblicato un nuovo software gratuito per Switch intitolato Jump Rope Challenge. Questo videogioco è stato creato da un piccolo gruppo di sviluppatori della Grande N che hanno lavorato da casa in Giappone durante questo periodo di pandemia globale, con l’obiettivo di permettere a tutti di divertirsi facendo un po’ di movimento tra le mura domestiche.

Impugnando una coppia di controller Joy-Con come se fossero le estremità di una corda virtuale, i giocatori possono saltare tutti i giorni. Inoltre, due membri della famiglia possono saltare insieme per provare a stabilire un nuovo record, impugnando un Joy-Con a testa. L’obiettivo è quindi quello di riuscire a saltare quante più volte possibili, proprio come durante un esercizio di salto della corda.

Jump Rope Challenge sarà disponibile gratuitamente fino alla fine di settembre; può essere riscattato attravarso il Nintendo eShop o tramite l’apposita pagina web del negozio.

