La demo a tempo limitato di Iron Harvest è disponibile da oggi su Steam

Deep Silver ha fatto sapere che da oggi sarà disponibile una demo a tempo limitato di Iron Harvest, il prossimo strategico in tempo reale in sviluppo presso King Art Games. Qui trovate la recente anteprima.

La versione dimostrativa di questo RTS in salsa dieselpunk approderà su Steam da questa sera, quando partirà l’edizione estiva del Festival dei Giochi. Si tratta di un evento che intende celebrare i videogiochi in uscita offrendo agli interessati la possibilità di provare alcuni di essi in anteprima. La demo di Iron Harvest sarà disponibile per tutta la durata del Festival dei Giochi di Steam, dunque da oggi fino al 22 giugno.

Iron Harvest, invece, verrà pubblicato su PC il prossimo 1 settembre.

