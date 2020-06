Story of Seasons: Friends of Mineral Town in arrivo anche su PC

XSeed Games ha annunciato come Story of Seasons: Friends of Mineral Town sarà rilasciato anche su PC, e non solo su Nintendo Switch come rivelato in un primo momento.

Il remake dell’apprezzato Harvest Moon: Friends of Mineral Town edito nel 2003 comprenderà oltre a un nuovo aspetto grafico più al passo coi tempi, anche contenuti aggiuntivi sia per varietà di elementi di gioco che come character design.

Story of Seasons: Friends of Mineral Town sbarcherà su Nintendo Switch e PC (tramite Steam) il prossimo 14 luglio.