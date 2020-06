Desperados 3 in uscita oggi con un nuovo trailer

Mimimi Games, sviluppatore del gioco, ha annunciato l’uscita di Desperados 3, disponibile da oggi su PC, Xbox One e PlayStation 4, celebrando l’evento con un nuovo trailer di lancio.

Lo stealth game tattico ad ambientazione western ha riscosso sinora un positivo riscontro della critica, compreso l’apprezzamento senza riserve del nostro Daniele, come testimoniato dalla sua recensione del titolo.

Lo sviluppatore ha inoltre sottolineato come il supporto al gioco continuerà anche dopo il lancio, con un season pass, tre missioni aggiuntive, due upgrade gratuiti e il supporto a Mac e Linux, il tutto in arrivo nel corso dell’anno.

Per chi volesse provare con mano Desperados 3, la demo del titolo è disponibile su GOG.com, Steam e Xbox, con quella per PS4 ancora in arrivo.