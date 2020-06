Ratchet & Clank: Rift Apart, la lombax femmina sarà giocabile

Dopo aver stupito in tanti con Ratchet & Clank: Rift Apart, Insomniac Games è tornata a parlare del gioco per PS5 dichiarando che la lombax femmina vista in azione nel trailer di annuncio sarà un personaggio giocabile.

Lo studio recentemente acquisito da Sony ha infatti confermato che i giocatori potranno controllare direttamente questo personaggio misterioso proveniente da una dimensione alternativa, senza però diffondere ulteriori dettagli a riguardo.

Chi sarà mai questa misteriosa lombax che accompagnerà Ratchet & Clank nella loro prossima avventura? Lo scopriremo quando Rift Apart debutterà in esclusiva su PS5. Quando? Anche in questo caso non si hanno notizie certe.

