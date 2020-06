Madden NFL 21: Lamar Jackson sarà l'atleta di copertina

Eelctronic Arts ha presentato l’atleta di copertina di Madden NFL 21, l’incarnazione annuale della serie dedicata agli appassionati di football americano. Si tratta del quarterback dei Baltimore Ravens, Lamar Jackson, che apparirà su tutte le edizioni in omaggio alla sua carriera. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer di gameplay.

“Sono cresciuto giocando a Madden e possedevo ogni copia possibile, quindi per me essere sulla copertina di Madden NFL 21 è un sogno diventato realtà, soprattutto per il fatto che la copertina rappresenta gran parte della mia storia“, ha dichiarato Lamar Jackson. “Il benvenuto nella famiglia Madden, da parte di tutto il campionato e dei fan è stato fenomenale e sono certo che le persone si divertiranno molto con le nuove funzionalità in arrivo nel nuovo gioco“.

Madden NFL 21 sarà disponibile dal 28 agosto su PC, PS4 e Xbox One, mentre approderà in inverno su Google Stadia.