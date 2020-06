Durante il video di annunci dedicati al celebre brand di creature tascabili, denominato per l’occasione Pokémon Presents, Tsunekazu Ishigara – presidente di The Pokémon Company – ha presentato una serie di nuovi progetti di varia natura.

Di sicuro la sorpresa più gradita, soprattutto per i vecchi fan del capitolo originale edito nel 1999 su Nintendo 64, è stato il reveal di New Pokémon Snap, che permetterà di andare a caccia dello scatto perfetto dei propri mostriciattoli preferiti, direttamente sulla propria Nintendo Switch.

Altro inatteso prodotto pubblicizzato quest’oggi è stato poi Pokémon Café Mix, gioco dedicato alla console ibrida di Nintendo e alle piattaforme mobile, dove andare ad abbinare tasselli a tema Pokémon per servire ai clienti di un bar gli ordini richiesti.

Particolarissimo infine l’annuncio di Pokémon Smile, app rivolta ai videogiocatori più piccoli, spingendoli a ricordare l’importanza dell’igiene orale tramite un software scaricabile sui propri smartphone tramite App Store e Google Play.

Oltre a questi nuovi prodotti, da segnalare anche l’attivazione dei Raid Dynamax dedicati a Zeraora in Pokémon Spada e Scudo per celebrare il lancio dell’espansione Isola dell’Armatura, e l’arrivo delle megaevoluzioni nell’ecosistema di Pokémon Go.