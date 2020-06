Horizon: Forbidden West non sarà un gioco di lancio PS5

Era abbastanza prevedibile ma ora ne abbiamo avuto la conferma da parte di Guerrilla Games: tra i giochi di lancio di PS5 non troveremo Horizon: Forbidden West.

Nel nuovo video diario dedicato all’action RPG in lavorazione presso gli autori della saga di Killzone, il game director Mathijs de Jonge spiega che Horizon: Forbidden West riuscirà a sfruttare appieno le potenzialità della nuova console, soprattutto dell’SSD, offrendo un mondo aperto virtualmente privo di schermate di caricamento, in modo da rendere l’esperienza ludica quanto più immersiva possibile.

Tra le novità di questo sequel di Horizon: Zero Dawn troveremo nuovi biomi da esplorare, come deserti, città in rovina, aree costiere e molto altro ancora, tutti popolati da vecchie conoscenze meccaniche e dozzine di macchine inedite, come i pachidermici Tremor Tusk.

Infine, l’esponente di Guerrilla Games dichiara che il gioco dovrebbe vedere la luce nel corso del 2021, salvo imprevisti.