Eye of the Beholder Trilogy gratis su GOG per un periodo limitato

GOG ha dato il via a un nuovo giveaway: questa volta gli utenti della piattaforma digitale possono riscattare gratuitamente Eye of the Beholder Trilogy per un periodo di tempo limitato.

La promozione sarà valida fino al primo pomeriggio di domani, pertanto vi invitiamo ad approfittarne quanto prima seguendo questo collegamento. Questa trilogia include l’originale dungeon crawler Eye of the Beholder, nonché i sequel The Legend of Darkmoon e Assault on Myth Drannor.

Vi ricordiamo che GOG sta portando avanti anche un’altra promozione attraverso la quale viene offerta una copia gratuita di The Witcher 3 o dell’edizione GOTY del medesimo gioco. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare l’apposita news.

