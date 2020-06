Slitherine annuncia lo strategico ICBM per PC

Slitherine ha presentato un nuovo videogioco che fa parte del programma K-Project con il quale si impegna a finanziare piccoli videogiochi indipendenti: si tratta di ICBM, un nuovo strategico in tempo reale in arrivo prossimamente su PC.

Ispirato a un grande classico della cinematografia del periodo della Guerra Fredda, WarGames, in ICBM prenderemo il controllo di una delle tante superpotenze atomiche presenti sul pianeta allo scopo di sopravvivere a un imminente conflitto nucleare, mentre ovviamente cercheremo di annientare i nostri nemici.

Nel videogioco sviluppato da SoftWarWare verremo incaricati di gestire lo sviluppo militare della nostra superpotenza, ricercando nuove tecnologie o rubandole dagli avversari. Vi sarà anche una fase di costruzione delle difese e degli strumenti di offesa, quali bombardieri, sottomarini e silos missilistici; fino ad arrivare alla guerra vera e propria, dove gli ordigni nucleari verranno fatti esplodere sulle città di tutto il mondo.

Gli sviluppatori dichiarano che ogni partita durerà meno di mezz’ora, con la possibilità di modificare lo scorrere del tempo in maniera dinamica. Ogni scontro potrà poi essere portato avanti sia in solitaria contro l’intelligenza artificiale, sia in multiplayer online contro altri giocatori in carne e ossa.

ICBM non ha ancora una data di uscita, tuttavia sarà disponibile prossimamente su Steam.