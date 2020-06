Presentata con un trailer la modalità carriera di Dirt 5

Codemasters ha rivelato quest’oggi nuovi dettagli riguardo alla Modalità Carriera del suo nuovo capitolo della saga di Dirt, pubblicando un trailer dedicato ad illustrare tutte le novità di questa edizione.

Nel dettaglio, in Dirt 5 potremo affrontare più di 130 eventi suddivisi in 5 capitoli, che metteranno alla prova le nostre doti di piloti in 9 diversi tipi di gare motoristiche.

La carriera di vedrà partire come esordienti della DIRT Series, evento di corse che vede affrontarsi i più importanti piloti di fuoristrada del mondo, per poi divenire affermati competitor in grado di impensierire persino AJ Janeéek e Bruno Durant, idoli delle folle doppiati per l’occasione da Troy Baker e Nolan North.

Tra gli ospiti speciali fanno capolino anche l’attuale campione della W Series World Jamie Chadwick e lo youtuber SLAPTrain.

Dirt 5 è previsto per il prossimo 9 ottobre in uscita su Xbox One, PlayStation 4 e PC (tramite Steam), mentre per le versioni next-gen su Series X e PlayStation 5 bisognerà attendere qualche mese in più.