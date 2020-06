Ennesimo rinvio per l'atteso Cyberpunk 2077

Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia da parte di CD Projekt RED dell’ennesimo rinvio del suo atteso Cyberpunk 2077, che come la proverbiale tela di Penelope non sembra poter mai giungere a conclusione.

Il titolo, previsto secondo le ultime direttive per il prossimo 17 settembre, è ora stato rinviato al 19 novembre, con una nota redatta dal co-fondatore del publisher polacco Marcin Iwinski.

An important development update pic.twitter.com/uFGrt9Tqpi — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 18, 2020

In particolare, Iwinski ha dichiarato come rilasciare il titolo a settembre avrebbe voluto dire pubblicarlo in uno stato non all’altezza delle aspettative che la stessa CD Projekt si impone, preferendo il sicuro danno dato dall’ennesimo rinvio piuttosto che dare al proprio pubblico un prodotto che non rispecchia gli anni di sacrifici investiti.

Cyberpunk 2077 è ora previsto in uscita a novembre per PlayStation 4, Xbox One e PC, mentre ancora non si sa nulla della data d’uscita della versione Google Stadia.