Avvistato Crash Bandicoot 4: It's About Time per console

Forse ci siamo: il momento potrebbe essere finalmente giunto ora che Crash Bandicoot: 4 It’s About Time è stato classificato dall’apposito ente taiwanese. Il presunto nuovo capitolo della serie dovrebbe approdare sia su PS4 che su Xbox One, e dovrebbe essere sviluppato da Toys for Bob, già autori della Spyro Reignited Trilogy, sotto l’egida di Activision.

Secondo le prime indiscrezioni, questo attesissimo quarto capitolo porterà Crash e i suoi amici a spasso nel tempo dopo il ritrovamento di una maschera quantica, Lani-Loli, per cercare di fermare chiunque stia alterando lo spazio-tempo.

Al momento non si conoscono ulteriori informazioni, ma è stata diffusa la presunta copertina del gioco. Restiamo quindi in attesa di un eventuale annuncio ufficiale da parte di Activision, che a questo punto non dovrebbe tardare ad arrivare.

