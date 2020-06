Star Wars: Squadrons si mostra in un primo video di gameplay

Electronic Arts è tornata a mostrare Star Wars: Squadrons diffondendo un nuovo trailer, questa volta incentrato esclusivamente sul gameplay del videogioco in sviluppo presso EA Motive.

Il lungo ed esaustivo video che trovate qui in alto ci illustra le dinamiche principali del gioco, facendo luce sulla campagna single player da giocare sia nei panni di un pilota dell’Impero, che di un asso dei caccia della Nuova Repubblica. Non è tutto perché vengono svelate anche le modalità multiplayer che saranno presenti al lancio. Oltre alla modalità Dogfight, in cui due squadroni da cinque caccia si danno battaglia, sarà presente anche Fleet Battles, una modalità che si sviluppa su battaglie multistadio in cui ogni squadra tenta di abbattere la nave ammiraglia nemica dopo aver superato le linee di difesa. Il filmato di gameplay si sofferma anche sul sistema di progressione di Star Wars: Squadrons, spiegandoci come funziona lo sblocco di nuove armi e accessori per i caccia, per non parlare delle personalizzazioni di carattere prettamente estetico.

Vi ricordiamo, infine, che il gioco sarà disponibile dal 2 ottobre su PC, PS4 e Xbox One, e che sarà interamente giocabile in realtà virtuale sulla console Sony grazie a PlayStation VR, e su PC utilizzando i visori supportati. In più, Star Wars: Squadrons supporterà il multiplayer cross-play su tutte le piattaforme già dal lancio.