Nintendo ha fissato al 22 di giugno (alle ore 16:00) la data per l’evento di presentazione del nuovo combattente che entrerà a far parte del roster di Super Smash Bros. Ultimate.

Per ora, le uniche notizie rilasciate riguardano il titolo di provenienza del nuovo personaggio, che si unirà alla lotta direttamente da ARMS, particolarissimo picchiaduro esclusivo di Nintendo Switch.

There will be no further new fighter reveals other than a fighter from ARMS in this livestream.

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 19, 2020