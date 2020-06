Dopo le notizie trapelate nei giorni scorsi tramite i claim effettuati da Square Enix limitatamente alla terra nipponica, ecco ora annunciato ufficialmente anche in Occidente il nuovo spin-off della saga di Kingdom Hearts.

Il titolo, che si presenta come un rhythm game con elementi action, si chiamerà Melody of Memory, confermando quella che era stata la traduzione non ufficiale comunicata nei giorni scorsi.

Tra le nuove informazioni, ora sappiamo come il gioco conterrà più di 140 canzoni provenienti da tutti i titoli del franchise, da poter affrontare in diverse modalità compresa una dedicata al multiplayer.

Kingdom Hearts: Melody of Memory racconterà la storia di Kairi dopo gli eventi conclusivi di Kingdom Hearts 3, e vedrà la luce su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso del 2020.