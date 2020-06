One Piece Pirate Warriors 4: Vinsmoke Judge arriverà durante l'estate

Bandai Namco ha annunciato che Vinsmoke Judge è l’ultimo personaggio del primo Character Pass di One Piece Pirate Warriors 4.

Uno dei principali antagonisti di tutto l’arco di Whole Cake Island, Vinsmoke Judge è il Re del Germa Kingdom e il capo della sua ramificazione militare, la Germa 66. Padre di Ichiji, Niji, Sanji, Yonji e Reiju, nonostante il suo enorme corpo è un lottatore molto abile e dotato di una forza colossale. Vinsmoke Judge usa il suo equipaggiamento e le sue armi per infliggere colpi potenziati dall’elettricità.

Questo nuovo personaggio sarà disponibile nel corso dell‘estate come parte del Character Pass, oppure potrà essere ottenuto individualmente acquistando l’apposito Character Pack.

