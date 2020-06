The Last of Us: Part II, record di vendite nel Regno Unito

Ottima partenza per The Last of Us: Part II, perlomeno nel Regno Unito dove ha già fatto registrare un primo record di vendite.

Come riportato da GamesIndustry, infatti, l’ultima fatica targata Naughty Dog (qui la nostra recensione) è immediatamente diventata l’esclusiva PS4 più venduta al lancio nella terra di Albione, superando il precedente detentore del record – sempre in casa Naughty Dog – Uncharted 4. Da notare che The Last of Us: Part II è per ora anche il videogioco del 2020 più venduto al lancio, avendo piazzato il 40% di copie in più rispetto ad Animal Crossing: New Horizons.

Segnaliamo, infine, che nel conteggio sono incluse solamente le copie fisiche, dunque il risultato assumerebbe una dimensione ancora più importante una volta aggiunte anche le vendite digitali, il cui valore non è stato tuttavia diffuso da Sony.

