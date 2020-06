Min Min sarà la nuova combattente di Super Smash Bros. Ultimate

Finalmente svelato il nuovo personaggio giocabile di Super Smash Bros. Ultimate appartenente al mondo di ARMS, particolare picchiaduro esclusivo di Nintendo Switch.

Si tratta Min Min, pronta ad allungare le sue lunge braccia estensibili per dar filo da torcere agli altri storici avversari, così come mostrato dal trailer di annuncio in arrivo direttamente da casa Sakurai.

Come da tradizione, il director del gioco ha infatti mostrato nel dettaglio tutto l’arsenale a disposizione della nuova arrivata, oltre ad alcune aggiunte minori come il nuovo sistema di sfide, i prossimi amiibo a tema Smash Bros. e video di supporto per gli spiriti più ostici da sconfiggere.

Potranno ottenere Min Min a partire dal 30 giugno tutti coloro che acquisteranno il Fighter Pass Vol. 2 di Super Smash Bros. Ultimate o il Set Sfidante 6 a lei dedicato.