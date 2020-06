Marvel's Avengers sarà un titolo di lancio PS5 e Xbox Series X

Square Enix ha annunciato che Marvel’s Avengers farà parte della line-up di lancio delle console next-gen, dunque sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X dal momento in cui queste piattaforme debutteranno sul mercato.

Non è tutto perché il publisher nipponico offrirà l’upgrade gratuito alle versioni next-gen del gioco a chiunque sia in possesso delle edizioni per le console della generazione corrente. Ciò significa che il passaggio alla versione migliorata di Marvel’s Avengers sarà privo di costi aggiuntivi, sia in caso di passaggio da PlayStation 4 a PlayStation 5, che da Xbox One a Xbox Series X.

Tutti coloro che trasferiranno i salvataggi sulle console next-gen potranno trasferire i propri profili giocatore e i propri progressi in modo da riprendere proprio dove hanno interrotto. Sarà inoltre supportato il gioco tra generazioni differenti, per permettere ai giocatori su PS5 di giocare con gli amici su PS4 e agli utenti Xbox Series X di connettersi con gli amici su Xbox One.

Vi ricordiamo, infine, che alle 19:00 di domani, mercoledì 24 giugno, Square Enix e Crystal Dynamics trasmetteranno un evento in streaming dedicato proprio a Marvel’s Avengers, nel corso del quale verranno diffuse ulteriori novità prima del lancio previsto per il 4 settembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.

