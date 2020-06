Megadimension Neptunia VII presto su Switch anche in Occidente

La versione per la console ibrida di Nintendo di Megadimension Neptunia VII è ora in arrivo anche in Occidente, disponibile tra meno di un mese sull’eshop della Switch.

Secondo quanto riportato dai portali americani, la data giusta per lo sbarco fuori dai confini asiatici dell’opera di Idea Factory dovrebbe essere il prossimo 28 luglio, per un prezzo di circa 29,99 euro.

Tutti i contenuti scaricabili già presenti per le versioni PlayStation 4 e PC saranno acquistabili separatamente anche su Nintendo Switch, non inclusi gratuitamente come in altre conversioni tardive.

Megadimension Neptunia VII è infatti un titolo del lontano 2015, anche se per vederlo anche sui nostri lidi l’attesa è stata leggermente più lunga, attestandosi come uno dei capitoli più riusciti della saga di JRPG.