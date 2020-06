Immortal Realms: Vampire Wars, diffuso il secondo diario di sviluppo

Kalypso Media e Palindrome Interactive hanno confezionato un nuovo video diario di sviluppo dedicato a Immortal Realms: Vampire Wars, lo strategico con elementi gestionali che ci metterà al comando di un regno governato da vampiri.

Il filmato che trovate qui in alto illustra alcune delle dinamiche di gioco, focalizzandosi in particolare sulle strutture e unità disponibili per ciascuno dei tre clan di vampiri del gioco. La featurette analizza anche le abilità uniche di ciascun clan e alcune delle tattiche che i giocatori possono adoperare per migliorare le loro possibilità di vittoria sul campo di battaglia.

Immortal Realms: Vampire Wars sarà disponibile il 28 agosto su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.