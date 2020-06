Bloober Team cerca investitori, possibile acquisizione in vista

Stando a diversi documenti depositati direttamente da Bloober Team alla borsa polacca, nella quale la compagnia è quotata, lo studio responsabile di Layers of Fear, Observer e Blair Witch sarebbe alla ricerca di nuovi investitori. Non solo, è possibile che queste pratiche siano il preludio di una futura acquisizione di Bloober Team da parte di un’altra compagnia.

Non si conosce quali siano nello specifico le compagnie con le quali lo studio polacco ha intavolato delle trattative, tuttavia sappiamo che tre di queste hanno sede legale negli Stati Uniti d’America, due nella stessa Polonia e una nel Regno Unito. Inutile dire che si sono subito avvicendate alcune indiscrezioni circa la possibilità che una di queste compagnie sia Microsoft. Viste le numerose acquisizioni portate avanti dalla Casa di Redmond negli ultimi mesi, nonché il rapporto preferenziale che Bloober Team ha con il colosso americano, non è da escludere la possibilità che Microsoft sia interessata ad aggiungere lo studio polacco nella sua scuderia.

Chiaramente precisiamo che stiamo parlando di rumor da prendere con il proverbiale granello di sale. Nel frattempo vi ricordiamo che Bloober Team sta lavorando a The Medium, avventura horror in esclusiva per Xbox Series X, e Observer: System Redux, che invece approderà anche su PS5.

