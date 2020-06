GOG.com regala tanti articoli digitali a tema Cyberpunk 2077

Sul sito ufficiale di GOG.com è attualmente in corso una particolare iniziativa di marketing per pubblicizzare l’atteso Cyberpunk 2077, regalando ai fan in attesa tutta una serie di articoli digitali dedicati.

Per ottenere il pacchetto con tutti i prodotti distribuiti gratuitamente basterà accedere alla seguente pagina, e riscattare la Goodies Collection contenente wallpapers, graffiti, una steelbook, screenshots, i progetti delle armi, poster stampabili e tanto altro.

Da CD Projekt, autori del prossimo blockbuster sci-fi e azienda proprietaria dell’eshop al centro dell’iniziativa, fanno sapere come siano attualmente in corso alcune interessanti offerte sui preorder del gioco, come la possibilità di acquistarlo assieme alla trilogia di The Witcher per un prezzo decisamente scontato, oltre ad un coupon dedicato al merchandise fisico in regalo in caso di prenotazione.

La Goodies Collection di Cyberpunk 2077 sarà disponile per il download gratuito su GOG.com sino al prossimo 4 di luglio.