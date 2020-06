Marvel's Avengers: tutte le novità dal primo evento War Table

Square Enix e Crystal Dynamics hanno approfittato del primo evento War Table per diffondere nuove informazioni relative a Marvel’s Avengers, l’action cooperativo in uscita a settembre.

Durante la trasmissione durata circa venticinque minuti, e che potete vedere integralmente grazie al video qui in alto, gli sviluppatori hanno presentato il nemico principale del gioco: si tratta di M.O.D.O.K. (Mental Organism Designed Only for Killing), l’intelligentissimo boss dell’AIM (Avanzate Idee Meccaniche) in grado di interfacciarsi direttamente con tutte le sue creazioni robotiche.

Nel corso dell’evento è stato mostrato anche del gameplay inedito incentrato su Thor e sulla sua missione Eroe della campagna di gioco, “Avenger una volta…“. Il filmato in questione segue il Dio del Tuono mentre affronta diversi nemici sferrando potenti attacchi fulminanti, temibili colpi di Mjolnir e altre mosse eroiche, da solo e insieme ad altri Avengers gestiti dall’IA di gioco.

Infine, Crystal Dynamics ha rivelato nuove informazioni sulle missioni Zone di guerra, tra cui la loro struttura e il modo in cui gli Avengers diventeranno ancora più potenti collaborando insieme. Le missioni Zona di guerra sono basate sul lavoro di squadra e possono essere affrontato in singleplayer, con altri eroi gestiti dall’IA, oppure in cooperativa con un massimo di quattro giocatori. Lo streaming ha anche svelato diversi dettagli sul mondo di gioco, dalle strutture di ricerca dell’AIM all’elivelivolo in rovina, che potranno essere esplorati dai giocatori per ottenere ricompense, equipaggiamento e punti esperienza.

Vi ricordiamo che Marvel’s Avengers sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One e Google Stadia dal prossimo 4 settembre, mentre approderà su PS5 e Xbox Series X al lancio di queste console.