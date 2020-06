Assassin's Creed Valhalla perde il creative director Ashraf Ismail

Ashraf Ismail ha annunciato via Twitter di essersi dimesso dal ruolo di creative director di Assassin’s Creed Valhalla in seguito alle indiscrezioni circa la sua vita sentimentale. Nelle scorse ore, infatti, è saltato fuori che Ismail sarebbe stato infedele nei confronti di sua moglie.

Ismail ha dunque deciso di dimettersi per concentrarsi esclusivamente sulla sua vita personale e provare a salvare i rapporti con la sua famiglia. L’ormai ex creative director di Assassin’s Creed Valhalla si è detto profondamente dispiaciuto per la faccenda, ma ha comunque voluto ribadire il talento del team con cui ha lavorato finora, un gruppo di persone che non vuole venga associato alle sue vicende personali.

Nel frattempo, Ubisoft ha diffuso un comunicato ufficiale nel quale dichiara che Ismail ha richiesto un periodo di congedo per motivi personali, tuttavia il team di sviluppo sta comunque lavorando alacremente per offrire il miglior prodotto possibile ai videogiocatori.

