Halo Infinite: l'ultimo teaser indica il ritorno di Atriox e degli Esiliati

In attesa dell’evento Xbox di luglio in cui vedremo alcuni dei videogiochi first party in uscita su Series X, 343 Industries ha confezionato un breve teaser di Halo Infinite che potrebbe indicare il ritorno di Atriox e degli Esiliati.

Questa fazione bandita dal Covenant vista per la prima volta in azione nello spin-off strategico Halo Wars 2 potrebbe quindi fare ritorno nella serie principale nel corso della prossima avventura di Master Chief. Il teaser presente qui in alto, infatti, contiene un messaggio audio che sembra essere stato registrato direttamente da Atriox, il possente leader degli Esiliati, che quindi dovrebbe rivestire un ruolo di primo piano in Halo Infinite.

Per saperne di più però bisognerà attendere ancora qualche settimana, quando Microsoft svelerà ulteriori dettagli nel corso dell’evento previsto per il mese prossimo.