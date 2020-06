Brigandine: The Legend of Runersia è disponibile su Nintendo Switch

Per celebrare la pubblicazione di Brigandine: The Legend of Runersia, da oggi disponibile su Nintendo Switch, Happinet e Matrix Software hanno diffuso il trailer di lancio ufficiale.

Questo seguel di Brigandine: The Legend of Forsena, classe 1998, vede il ritorno del compositore Tempei Sato, dello sceneggiatore Kenji Terada, e dell’art/character designer Raita Kazama.

Brigandine: The Legend of Runersia è un videogioco di ruolo strategico che permette ai giocatori di scegliere una delle sei nazioni disponibili e vestire così i panni del suo regnante allo scopo di conquistare Runersia e unirlo sotto un unico stendardo.

Segnaliamo, inoltre, che la demo del gioco è ancora disponibile sull’eShop così da offrire un assaggio di Brigandine a chiunque sia interessato all’acquisto.