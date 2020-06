Focus Home Interactive ha acquisito Deck13 Interactive

Focus Home Interactive ha annunciato di aver acquisito Deck13 Interactive, lo studio tedesco responsabile dello sviluppo di Lords of the Fallen e dei due The Surge.

L’acquisizione è costata al publisher un totale di 7,1 milioni di euro, i quali sono stati impiegati per entrare in possesso della totalità delle quote azionarie della compagnia teutonica. I circa sessanta dipendenti di Deck13 verranno tutti integrati nell’organico di Focus Home Interactive.

Il publisher ha approfittato dell’occasione per svelare che presto annuncerà diversi nuovi progetti in lavorazione presso gli studi della sua scuderia, compreso un videogioco cooperativo sviluppato da Sumo Digital e due titoli basati sulle licenze di Warhammer, come il prossimo gioco di Streum on Studio.

