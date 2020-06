QuakeCon 2020: svelate le date degli eventi digitali

Dopo la cancellazione della manifestazione principale a causa della pandemia di Coronavirus, Bethesda e id Software hanno svelato i primi dettagli della QuakeCon 2020, che quest’anno si terrà esclusivamente online.

Per quanto riguarda le date degli eventi digitali, questi avranno luogo dal 7 al 9 agosto prossimi. In questi giorni si terranno tornei, raccolte fondi da destinare in beneficenza, dirette streaming e molto altro ancora. Le due compagnie fanno poi sapere di avere in serbo anche qualche sorpresa, ma per saperne di più bisognerà attendere poco più di un mese, quando la QuakeCon 2020 aprirà i battenti, anche se solo quelli virtuali.

