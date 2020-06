Fallout 76: la Season 1 partirà la prossima settimana

Bethesda ha annunciato che la Season 1 di Fallout 76 sta per partire, rivelando che questa prenderà il via il prossimo 30 giugno. Intitolata The Legendary Run, la prima stagione durerà dieci settimane e si concluderà dunque a settembre.

Questa stagione implementerà un battle pass gratuito attraverso il quale i giocatori potranno acquisire oggetti cosmetici a tema e Atomi, la valuta premium di Fallout 76. Il battle pass sarà formato da 100 gradi, ognuno dei quali sbloccherà una ricompensa specifica. Per accumulare gradi bisognerà completare sfide, eventi pubblici e accumulare esperienza. Da notare che i gradi del battle pass potranno anche essere acquistati con la valuta in-game: 150 Atomi per ogni grado da acquisire.

Infine, Bethesda fa sapere che la Season 1 non includerà alcuna ricompensa esclusiva per i membri di Fallout 1st, il servizio in abbonamento di Fallout 76, dunque le novità di The Legendary Run saranno godibili da tutti gli utenti.

