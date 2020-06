In preparazione una serie TV ispirata a Disco Elysium

Il pluripremiato RPG di ZA/UM, secondo quanto riportato da Variety, potrebbe ben presto fregiarsi di una serie TV dedicata, realizzata in partnership con dj2 Entertainment, casa di produzione già nota nel mondo dal gaming grazie al recente Sonic The Hedgehog.

La scelta di dedicare a Disco Elysium un’intera serie live action risulta comunque molto particolare, visto che se da un lato il titolo ha convinto la critica di tutto il mondo, dall’altro non è certo un blockbuster di grande richiamo per il pubblico.

La speranza è quindi che il progetto sia dedicato alla nicchia di videogiocatori che hanno apprezzato il gioco originale, magari realizzando un prodotto di grande qualità di scrittura e recitazione, pur non disponendo dei budget infiniti delle grandi produzioni odierne.

Da sottolineare poi come dj2 Entertainment oltre ai diritti di Disco Elysium appena ottenuti possieda già quelli di diverse celebri IP del mondo dei videogiochi, come Life is Strange, We Happy Few, Vampyr e Sleeping Dogs, programmando di creare uno stuolo di nuove produzioni tra cinema e televisione dedicate al medium videoludico.