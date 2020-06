Prime immagini della serie Netflix dedicata a Cuphead

A circa un anno dall’annuncio dell’acquisto da parte di Netflix dei diritti del titolo di Studio MDHR, il colosso americano dello streaming ha finalmente divulgato le prime immagini dell’attesa serie animata.

The Cuphead Show, questo il titolo della serie, viene descritta come una commedia incentrata sulle gesta dell’impulsivo Cuphead e del suo più cauto ma facilmente manipolabile fratello Mugman, con un’estetica fedele al titolo originale e quindi fortemente ispirata alle pellicole d’animazione degli anni ’30.

Take an inside peek at the intricate, nostalgic design of The Cuphead Show! pic.twitter.com/EF0kpAi973 — NX (@NXOnNetflix) June 26, 2020

Il breve video di presentazione, oltre a mostrare qualche fugace scena del prodotto in fase di realizzazione, presenta i doppiatori e gli artisti che stanno lavorando al progetto, puntando l’attenzione sulla passione che sta muovendo le fila dell’intera produzione, lasciando ben sperare per un’opera ben rifinita e fedele al gioco di Studio MDHR.

Al momento non si ha ancora una possibile data d’uscita per The Cuphead Show, con Netflix che allo stato attuale ha rilasciato solo un laconico Coming Soon.