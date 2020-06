Annunciato lo scorso anno durante la conferenza che Bethesda tenne in occasione dell’E3, il videogioco di Commander Keen per dispositivi mobili potrebbe essere stato cancellato.

A quanto pare la compagnia americana ha eliminato quasi ogni traccia del gioco dal web, chiudendo l’account Twitter ufficiale, rimuovendo la pagina del prodotto sul proprio sito internet, e rendendo invisibili i vari trailer diffusi in seguito all’annuncio. Insomma, pare proprio che Commander Keen per mobile non sia mai esistito.

Da notare che Bethesda non ha diffuso alcun comunicato ufficiale in merito, dunque non sappiamo effettivamente cosa sia accaduto al gioco.

