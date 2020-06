Minecraft Dungeons: annunciata la data di uscita del DLC Jungle Awakens

Mojang Studios ha annunciato la data di uscita di Jungle Awakens, il primo DLC di Minecraft Dungeons (qui la nostra recensione).

Questa espansione sarà disponibile dal prossimo 1 luglio su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, portando con sé ben tre livelli addizionali, nemici aggiuntivi, nonché nuove armi e armature. In concomitanza con il lancio di questo contenuto aggiuntivo, poi, verrà pubblicato anche un aggiornamento gratuito che introdurrà nuovi oggetti per tutti, oltre ad apportare alcune modifiche di bilanciamento per migliorare l’esperienza complessiva.

