Dopo l’annuncio ufficiale di qualche giorno fa, Inti Creates ha svelato anche la data di uscita di Bloodstained: Curse of the Moon 2, secondo spin-off del metroidvania Ritual of the Night.

Attraverso il secondo trailer diffuso nelle scorse ore, la compagnia giapponese ha voluto mostrare del gameplay inedito e rendere noto che il gioco sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal prossimo 10 luglio.