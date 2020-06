Annunciato il side scrolling action Azure Striker Gunvolt 3

In arrivo un nuovo capitolo della saga side scrolling action in stile anime, con l’annuncio di Azure Striker Gunvolt 3 in sviluppo presso Inti Creates.

Il titolo si presenta come un vero e proprio sequel, puntando su alcune piccole aggiunte che possano donare un respiro più ampio all’azione dei capitoli precedenti, come l’annunciato craft system.

Questa volta vestiremo i panni di Kirin, portandola a sconfiggere le oscure minacce a tema sci-fi anime.

Azure Striker Gunvolt 3 è stato annunciato (senza una data d’uscita) in esclusiva su Switch, mentre la serie si era sinora dipanata anche su 3DS, PC e PlayStation 4.