Ben 10: Power Trip, nuovo titolo sulla serie di Cartoon Network

Bandai Namco ha da poco annunciato con un trailer il nuovo titolo dedicato alla celebre serie d’animazione per ragazzi di Cartoon Network.

Il gioco, sviluppato in partnership da Outright Games e PHL Collective, sarà intitolato Ben 10: Power Trip, e racconterà una storia inedita ambientata nel mondo di Ben Tennyson e dei suoi amici.

In particolare, in questa nuova avventura Ben sarà chiamato a collaborare con il suo acerrimo rivale Kevin per affrontare il malefico mago Hex, sfruttando ancora una volta il suo fidato Omnitrix per trasformarsi all’occorrenza in creature aliene dai poteri più disparati.

Ben 10: Power Trip sarà disponibile dal prossimo 9 di ottobre su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC.