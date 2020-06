Hyper Scape è il nuovo battle royale free-to-play di Ubisoft

Anche Ubisoft ha deciso di lanciarsi nel mercato dei battle royale svelando Hyper Scape, un nuovo titolo free-to-play in arrivo prossimamente.

Al momento la compagnia francese ha aperto un primo sito teaser al cui interno troviamo informazioni su Prisma Dimensions, una società fittizia impegnata a realizzare una città virtuale in cui gli abitanti competono per la supremazia.

Purtroppo per adesso non si conoscono altre informazioni, ma Ubisoft promette di dirci di più su Hyper Scape il prossimo 2 luglio: è questa la data in cui il publisher d’Oltralpe svelerà ufficialmente il suo prossimo battle royale.

Condividi con gli amici Inviare