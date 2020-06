NIS America ha pubblicato il trailer di lancio di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, da oggi disponibile in Europa per Nintendo Switch.

Il nuovo JRPG sviluppato da Nihom Falcom approda dunque sulla console della Casa di Kyoto, dove è anche disponibile una versione dimostrativa scaricabile liberamente dal Nintendo eShop.

In caso vogliate saperne di più su The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, vi invitiamo a leggere la nostra recensione vergata da Danilo Dellafrana.