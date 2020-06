The Last of Us 2 subito in testa alle classifiche italiane

L’attesa esclusiva PlayStation 4 edita da Naughty Dog ha rispettato da subito le attese, dominando in Italia sia la classifica di vendite relativa alle sole console che quella generale, comprensiva anche dei titoli PC, dimostrando che al di là delle polemiche la qualità indiscutibile di The Last of Us: Part II è in grado di conquistare il cuore dei giocatori.

Dietro al discusso titolo della console Sony, troviamo FIFA 20 e Animal Crossing: New Horizons, come sempre sul podio, e diverse altre esclusive PlayStation come Horizons Zero Dawn e il primo The Last of Us, che molti giocatori avranno voluto recuperare in occasione dell’uscita del secondo capitolo.

Su PC continua a mantenere la vetta l’apprezzato Persona 4 Golden, che con i suoi positivi risultati di vendita potrebbe convincere ATLUS a continuare con i porting dei suoi titoli anche al di fuori del mercato console.

Dietro al celebre JRPG, secondo la graduatoria stilata dall’IDEA per la settimana che va dal 15 al 21 giugno, ecco spuntare i soliti gestionali come Sid Meier’s Civilization VI e Napoleon: Total War Collection, e il ritorno di Dark Souls 3, capace persino di superare l’immancabile The Sims 4.